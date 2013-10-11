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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

11 Ekim 2013 10:58

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tarabya Köşkü'nde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Riper, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şube Başkanı Ören Altmışyedioğlu Tarhanlı ile yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert ile Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Çiçek, Mevlana Kültür, Kongre ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Rixos Otel'de düzenlenen, Kız Çocuklarının Eğitim ve Öğretiminde Yeni Politika ve Uygulamalar Çalıştayı'na katılacak. Programda, Bakanlar  Fatma Şahin ile Nabi Avcı da yer alacak.

- Erdoğan ayrıca parti genel merkezindeki MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

4- CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak..

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2013 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2014 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

6- Mısır'da ''Tahrir tüm Mısırlılarındır'' adı altında darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlenecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini, ağustos ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak.

8- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

- 9 grupta 24 maç yapılacak.(Tallinn/21.30)

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