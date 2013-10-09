Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Viktor Yanukoviç'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
- Gül ve Yanukoviç, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak. Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yer alacak.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Yanukoviç ile baş başa görüşecek.
- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 3. Toplantısı'nın ardından, iki lider ortak basın toplantısı yapacak.
- Erdoğan, Yanukoviç onuruna Başbakanlık Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek. Programlarda Bakanlar Zafer Çağlayan, Taner Yıldız ve Nabi Avcı da yer alacak.
2- Kore Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kang Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Gül, Kore Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kang Chang-hee ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanı Kang Chang-hee ile görüşecek.
- Çiçek, konuğu onuruna akşam yemeği verecek.
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
- Bakan Yıldırım daha sonra, 2023'e Doğru: Atılım İçin Bilişim Konferansı'na katılacak.
4- TBMM'den
- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.
- KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs sorununa lişikin son gelişmeler konusunda TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verecek.
5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.
6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.
7- Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Seçimde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 9 aday yarışıyor.
8- Balyoz Planı davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, kararını açıklayacak.
9- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de Estonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gidecek. Milliler, Kadrioru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.