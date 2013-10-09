Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Viktor Yanukoviç'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Gül ve Yanukoviç, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak. Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yer alacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Yanukoviç ile baş başa görüşecek.

- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 3. Toplantısı'nın ardından, iki lider ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, Yanukoviç onuruna Başbakanlık Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek. Programlarda Bakanlar Zafer Çağlayan, Taner Yıldız ve Nabi Avcı da yer alacak.

2- Kore Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kang Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Kore Cumhuriyeti Meclis Başkanı Kang Chang-hee ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanı Kang Chang-hee ile görüşecek.

- Çiçek, konuğu onuruna akşam yemeği verecek.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

- Bakan Yıldırım daha sonra, 2023'e Doğru: Atılım İçin Bilişim Konferansı'na katılacak.

4- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs sorununa lişikin son gelişmeler konusunda TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verecek.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları izleniyor.

6- Mısır'daki siyasi gelişmeler ve darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Seçimde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 9 aday yarışıyor.

8- Balyoz Planı davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, kararını açıklayacak.

9- 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de Estonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gidecek. Milliler, Kadrioru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.