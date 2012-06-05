Türkiye gündeminde bugün ne var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) Wow Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü Gala Yemeği'ne katılacak.

- Etkinlikte Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da yer alacak.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kandilli Kulübü Başkanı Onur Soysal ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- Dünya Ekonomik Forumu (WEF)

- Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve merkezi Asya bölgeleri konulu WEF zirvesi başlıyor.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, WEF Başkanı Klaus Schwab'ı Swiss Otel'de kabul edecek.

- Başbakan Erdoğan, WEF'in açılış oturumuna katılacak, üst yöneticilerle (CEO) toplantı yapacak.

- Ürdün Başbakanı Fayiz el-Taravne ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelecek Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Ömürbek Babanov ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile ayrı ayrı görüşecek.

- Başbakan Erdoğan, WEF katılımcılarına Dolmabahçe Sarayı'nda verilen resepsiyona katılacak.

- Foruma Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak.

- Bakan Bağış, WEF kapsamında ''Avrupa Entegrasyonunun Geleceği'' başlıklı oturumda konuşacak.

- Bakan Çağlayan, Hırvatistanlı mevkidaşı Radimir Çaçiç ile bir araya gelecek, ''Büyüme İçin Açık Sınırlar'' panelinde konuşacak, Intel Corporation Başkan Yardımcısı Christian Morales ile görüşecek.

- Bakan Yıldız, ''Yeni Enerji Koridorları'' konulu oturuma konuşmacı olarak katılacak.

- Bakan Şimşek, ''Ekonomi Kurtarma Planlarının Zarar ve Faydaları'' konulu toplantıya katılacak.

3- CHP, MHP ve BDP'nin grup toplantıları yapılacak.

4- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Tokat'ta teknopark temel atma ve KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün açılış törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

- Ergün ayrıca otel açılışına ve 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları etkinliğine katılacak.

5- Lice'deki mayın patlamasında şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın cenazesi Envarul Hamit Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacalar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



6- Türkiye (A) Milli Futbol Takımı, Almanya'da yapılacak özel maçta, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.