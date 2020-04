Türkiye günde 7 saat 29 dakikasını sosyal medyada geçiriyor

We Are Social'ın raporuna göre, Türkiye'deki 16 ile 64 yaş arası sosyal medya kullanıcıları, günde 7 saat 29 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.

Londra merkezli sosyal medya kuruluşu We Are Social, 2020’nin ilk medya raporunu yayınladı. We Are Social’ın yayınladığı raporla dünya üzerindeki internet ve sosyal medya kullanımının hızla artan sayıları görülebiliyor. We Are Social’ın raporları incelendiğinde Türkiye’nin de dikkat çekici sosyal medya kullanım oranları görülüyor.

Facebook dünya lideri

Bütün dünyada şu anda en fazla kullanıcısı olan sosyal medya ağı hâlâ Facebook. Facebook’un dünyada 2 milyar 449 milyon kullanıcısı var.



Türkiye’de ise 37 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, 37 milyon kullanıcı ile Facebook’un en fazla kullanıldığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor ve Avrupa’da da ilk sırada yer alıyor. Dünyada ise Facebook’un en fazla kullanıldığı ilk üç Hindistan, ABD ve Endonezya.

Facebook’un ardından 2 milyar kullanıcı ile YouTube, en fazla kullanılan ikinci sosyal medya platformu oldu. YouTube, 2017 yılından beri Facebook’un arkasından en fazla kullanılan ikinci sosyal medya ağı olmaya devam ediyor.

Dünyada en çok Instagram kullanan 6. ülke Türkiye

Instagram ise 1 milyar kullanıcı sayısı ile dünyada en fazla kullanılan sosyal medya ağları listesinde üst sıralarda yer alıyor. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısı yüzde 2.8 artmış durumda.



Türkiye’de şu an da toplam 38 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor ve toplam Instagram kullanıcı sayısı ile dünyada 6. sırada bulunuyor. Bütün dünyada en fazla Instagram kullanıcısı ise ABD’de bulunuyor.

11.8 milyon Twitter kullanıcısı

Önemli sosyal medya ağlarından biri olan Twitter’ın ise tüm dünyada 340 milyon abonesi bulunuyor. Twitter kullanımında listenin birinci sırasında yine ABD yer alıyor. Türkiye ise 11.8 milyon Twitter kullanıcısı ile dünyada 6., Avrupa’da ise 2. sırada yer alıyor. Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 civarı düşmüş görünüyor.

Şirketler ve beyaz yakalılara hitap eden sosyal medya ağı olan LinedIn ise büyüyen sosyal medya ağları arasında yer alıyor. Son bir yıl içinde Türkiye’de 100 bin insan LinedIn’e üye oldu. Türkiye, dünyadaki toplam LinedIn kullanıcı sayısı sıralamasında ise 16. sırada yer alıyor.

Türkiye günde 7 saat 29 dakikasını sosyal medyada geçiriyor

We Are Social tarafından açıklanan raporda Türkiye’nin sosyal medyada geçirdiği süreler de yer alıyor. Rapora göre Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası sosyal medya kullanıcıları sosyal medyada günlük 7 saat 29 dakika geçiriyorlar.

Ayrıca Türkiye’deki internet kullanıcıları ortalama günde 58 dakikayı oyun oynayarak geçiriyorlar. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının %62'si, televizyona bir mesafe koymuş olmasına rağmen internetten televizyon izlemeye devam ediyor.