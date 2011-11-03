-Türkiye güçlü büyüdü CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye küresel ekonomideki bu olumsuz tabloya rağmen güçlü büyüme trendini sürdürdü'' dedi. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen, ''Küresel Ekonomik Durum–Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı'' konulu çalışma yemeğinde, geçen yıl Seul'de gerçekleştirilen toplantının ardından, 2011 yılına iyi bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısının küresel ekonomi açısından olumlu bir atmosferde geçtiğine dikkati çekerek, ''Ancak, yılın ikinci yarısından itibaren beklentiler kötüleşti. Küresel ekonominin geleceğine ilişkin önemli belirsizlikler ve riskler söz konusu. Bunların başında, gelişmiş ülkelerin, özellikle de Avrupa ülkelerinin, yüksek kamu borçları ve finansal sektör sorunları geliyor'' diye konuştu. Cannes Eylem Planı'nın iyi bir yol haritası olduğunu söyleyen Erdoğan ancak sadece bir eylem planı hazırlamak yeterli olmadığını söyledi. Türkiye'nin, küresel ekonomideki bu olumsuz tabloya rağmen güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ekonomimiz 2010 yılında yüzde 9, 2011'in ilk yarısında ise yüzde 10'un üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. Bu başarılı performansın temelinde, uyguladığımız güven veren politikalar ve sağlam bankacılık sektörü bulunuyor. Ekonomimizdeki hızlı toparlanma ve disiplinli politika uygulamalarımız sayesinde bütçe açığı ve borç yükünün azaltılmasında da önemli iyileşmeler sağladık. 2011 yılı sonu itibarıyla bütçe açığımızın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 1,7'ye, borç stokumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 40'ın altına düşmesini bekliyoruz.Uzun yıllardır uyguladığımız bu politikaları önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Bizim tecrübemiz, güvenilir orta vadeli programların krizin etkilerini en aza indirmede kilit önem taşıdığını ortaya koymuştur.''