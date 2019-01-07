Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erdi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) -



BURSA\'da düzenlenen Türkiye Büyükler Greko-Romen Güreş Şampiyonası bugün yapılan final maçlarıyla sona erdi. Dereceye giren güreşçiler madalyalarını alırken, takımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1\'inci, Ankara ASKİ 2\'nci, Pendik İhtisas Spor Kulübü 3\'üncü olarak kupalarını aldı.

Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Greko-Romen Güreş Şampiyonası\'nda 60,67,77,87 ve 130 kiloda dereceye giren güreşçiler şöyle;

60 kiloda:

1. Kerem KAMAL (Pendik Spor İhtisas Kulübü)

2. Mustafa SAĞLAM (Kayseri Şekerspor)

3. Ayhan KARAKUŞ (Kasımpaşa)

3. Ahmet UYAR (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

67 kiloda:

1. Hacı KARAKUŞ Pendik İhtisas Spor Kulübü)

2. Abdülsamed BAŞAR (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. M.Mustafa ŞAHİN (Çaykur Rizespor)

3. İbrahim ÇELİKER (Akhisar Belediyespor)

77 kiloda:

1. Serkan AKKOYUN (Pendik İhtisas Spor Kulübü)

2. Aslan ATEM (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Yunus Emre BAŞAR (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Ali Osman ERBAY (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

87 kiloda :

1. Doğan GÖKTAŞ (Ankara ASKİ)

2. Emin Can ENEZ (Kayseri Şekerspor)

3. Ali CENGİZ (Ankara ASKİ)

3. Salih AYDIN (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



130 kiloda:

1. Osman YILDIRIM (Ankara ASKİ)

2. Ali Nail ARSLAN (Kayseri Şekerspor)

3. Yakup YERLİKAYA (Ankara EGO)

3. Burak ÇAKIRCA (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Bu sonuçlara göre oluşan takım sıralaması şöyle:

1. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 185 Puan

2. Ankara ASKİ 135 Puan Spor Kulübü

3. Pendik İhtisas Spor Kulübü 132 Puan

4. Kayseri Şekerspor 130 Puan

\"GÜZEL BİR TURNUVA OLDU\"

Turnuvanın ardından DHA muhabirine konuşan Ankara ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, Bursa\'da düzenlenen turnuvanın kendileri için verimli geçtiğini belirtti. Kulüp olarak turnuvada 2\'nci olduklarını belirten Genç, \"Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Derecelerini aldılar. Bizim için verimli geçti. Bu turnuvada 3 altın madalyamız var. Gümüş madalyalarımız, bronz madalyalarımız var. Ancak kulüp olarak başarı sadece madalya alan güreşçilerimizin değil. Burada takımımızın 2\'nci olmasında 5\'inciler, 6\'ncılarında katkısı oldu. Ben Bütün güreşçi kardeşlerime teşekkür ediyorum\" dedi.

Ankara ASKİ Spor Kulübü olarak en son Dünya Şampiyonası\'na 5 sporcu gönderdiklerini söyleyen Mehmet Genç, \"Bu milli takımın yüzde 50\'si demek. Hedefimiz yine aynı şekilde milli takıma yüzde 50-60 oranında sporcu göndermek. Biz burada sporcularımızı yetiştiriyoruz. Çocuklar orada milli mayoyu giyiyorlar, İstiklal Marşı\'nı okutuyorlar, Türk bayrağını göklere çekiyorlar. Bizim için en güzel keyif, en güzel mutluluk da bu\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU BİZİM İÇİN HEP BASAMAK OLDU\"

Turnuvada 130 kiloda kulübünü temsil ederek şampiyon olan Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Osman Yıldırım, \"Şükürler olsun hem benim açımdan hem de kulübüm açısından turnuva çok iyi şekilde neticelendi. Kilomda 1\'inci oldum. Takım halinde de 2\'nci olduk. Tabi kulübümüzde Dünya 2\'ncisi Emrah Kuş ve Dünya 3\'ncüsü Rahman Bilici gerek sakatlık gerekse fiziksel rahatsızlıklardan dolayı bu turnuvaya katılamadılar. Takımımızın bu nedenle 2\'nci olduğunu düşünüyorum. Şükürler olsun biz iyi bir takımız. Bizim hedeflerimiz kulüp olarak hiç bir zaman Türkiye şampiyonluğu olmadı. Bu yalnızca bizim önümüzdeki bir basamak. Biz her zaman Avrupa ve dünya şampiyonluklarını hedefliyoruz. 2018 yılında benim Avrupa 2\'nciliğim, dünya 2\'nciliğim ve Dünya Üniversiteler şampiyonluğum var. İnşallah biz bunların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra Sırbistan\'da Avrupa U23 Şampiyonası yapılacak. Hiçbir zaman 2\'nciliği, 3\'üncülüğü hedeflemiyoruz. İnşallah o turnuvaya da güzel şekilde hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz.\" şeklinde konuştu.

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