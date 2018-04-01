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Spor

Türkiye Golf Turu 5'inci ayağı sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayağı sona erdi

01 Nisan 2018 17:33

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 5\'inci ayağı sona erdi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde düzenlenen Türkiye Golf Turu 5\'inci ayağına 9\'u kadın 25 sporcu katıldı. Turnuvanın erkekler kategorisinde Hakan Yamaç 216 gross skorla birinci oldu. Serik BGA\'dan Ali Altuntaş 217 gross skorla ikinci, Taurus Golf Kulübü\'nden Leon Açıkalın 220 gross skorla üçüncülüğü elde etti.
Kadınlar kategorisinde İGGA Golf Kulübü\'nden Begüm Yılmaz 238 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil 241 gross skorla ikinci, National BGK\'dan Petek Peker 253 gross skorla üçüncü oldu.
Turnuvanın 6\'ncı ayağı 13- 15 Nisan tarihlerinde Manavgat\'ta oynanacak.

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