Türkiye Golf Turu 5'inci ayağı başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK,(Antalya),(DHA) - TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya\'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu\'nun 5\'inci ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı.

Belek Turizm Merkezi\'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9\'u kadın 25 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun 5\'inci ayağı, 1 Nisan Pazar sona erecek.

Organizasyonun 6\'ncı ayağı 13-15 Nisan tarihlerinde Manavgat ilçesi Denizyaka Lykia Links Golf Kulübünde gerçekleştirilecek. 6\'ncı ayağının sonunda ise ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın sporcular, Avrupa Takım Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazanacak.

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