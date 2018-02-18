Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakası tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 2\'nci ayak mücadelesi sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Golf Turu 2\'nci ayak mücadelesi, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde yapıldı. Turnuvada National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 6\'sı profesyonel 18 erkek ve 9 kadın sporcu mücadele etti.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Serik BGA\'dan Ali Altuntaş toplamda 203 (-10) gross skorla, kadınlar kategorisindeyse Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil toplamda 226 (+13) gross skorla turnuvanın birincisi oldu. Erkekler kategorisinde Taurus Golf Kulübü\'nden Leon Açıkalın toplamda 213 (par) gross skorla ikinci, ferdi lisanslı Hamza Sayın 215 (+2) gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde National BGK\'dan İrem Demir ve Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 234 (+21) gross skorla ikinciliği paylaşırken, İstanbul Gençler Golf Akademisi\'nden Begüm Yılmaz 235 (+22) gross skorla organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye Golf Turu 3\'üncü ayak mücadelesi 2- 4 Mart tarihleri arasında National Golf Kulübü\'nde yapılacak.

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