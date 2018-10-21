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Spor

Türkiye Golf Federasyonu 7'nci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı

ANKARA,(DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 7'nci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 20 - 21 Ekim tarihlerinde 66 delegenin katılımıyla Ankara'da, gerçekleştirildi

21 Ekim 2018 15:55

ANKARA,(DHA)

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) 7\'nci Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 20 - 21 Ekim tarihlerinde 66 delegenin katılımıyla Ankara\'da, gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'nun delegelere hitaben yaptığı konuşmanın ardından, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu dönem faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası gerçekleştirildi. Hemen akabinde Denetleme Kurulu dönem faaliyet raporu okundu ve oylanarak ibra edildi. 
Toplantıda, Türkiye Golf Federasyonu 2019-2020 Mali Yılı Bütçeleri ve Faaliyet Programları onaylanırken, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması için Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu\'na yetki de verildi. 
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantıya katılan delegelere, yönetim kurulunu ibra ettikleri ve önümüzdeki dönem bütçelerini onayladıkları için teşekkür etti.

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