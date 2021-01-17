Türkiye, gıda zammında dünya şampiyonu oldu

Türkiye, gıda fiyatlarında yıllık yüzde 20.6’ya ulaşan artışla OECD ülkeleri arasında şampiyon oldu.

Sözcü gazetesinden Nuray Tarhan’ın haberine göre, Aralık 2020 itibarıyla yılda yüzde 14.6'ya ulaşan tüketici ve yüzde 20.6'ya ulaşan gıda fiyatları artışıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sıraya yerleşirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında lider konumuna yükseldi.

OECD verilerine göre tüm dünyada enflasyon şampiyonu ise Arjantin. Arjantin'de 2020 Aralık itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 35.8, gıda fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 40.4'e ulaşıyor.