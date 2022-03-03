Türkiye, gıda enflasyonunda dünyada dördüncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon aylık yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda ise yüzde 54,44 arttı. Diğer yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonun yüzde 123,8 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TÜİK verilerine göre ise gıda enflasyonu şubatta yüzde 64,47’e yükseldi. Türkiye söz konusu oranla gıda enflasyonunun en yüksek olduğu dördüncü ülke konumuna geldi.

Bu alanda, Lübnan yüzde 483’lük oranla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 389’lük oranla Venezuela, yüzde 67,7’lik oranla Surinam izledi.

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