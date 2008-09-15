'Türkiye Gerçekliği' Frankfurt'ta

Frankfurt Kitap Fuarı'nda ''İstanbul'' sergisi

Türk müzisyenler Frankfurt'ta

Türkiye'nin 60. Frankfurt Kitap Fuarına onur konuğu olması çerçevesinde Almanya'nın Frankfurt kentinde "Türkiye Gerçekliği" adlı fotoğraf ve video sergisi açıldı.Sanat etkinlikleri bağlamında modern ve çağdaş dönemin fotoğrafçıları ve video sanatçılarının çalışmalarından oluşan sergide, siyah-beyaz, renkli, dijital fotoğraf teknikleriyle yapılan 100'e yakın çalışma ile 5 adet video filmi, "Fotografie Forum" galerisinde ziyaretçilere sunuluyor.Yıldız Moran ve Zeki Faik İzler gibi modern fotoğraf sanatının estetik sorgulamasını Türkiye'ye getiren öncü sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergide, ağırlık olarak genç kuşak sanatçıların değişik görsel deneyleri dikkati çekiyor.Sergide, modern ve çağdaş fotoğrafın Türkiye'deki serüvenine, sanatçıların perspektiflerinden Türk toplumunun 20. yüzyılda geçirdiği tarihsel, politik, sosyal ve ekonomik süreçlerin gündeme getirdiği gerçekliklere fotoğraf sanatçılarının nasıl baktığı anlatılıyor.