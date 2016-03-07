Türkiye genelindeki otel dolulukları yüzde 50'nin altına indi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ocak 2016'da otel doluluk oranının, geçen yılın 2015 aynı dönemine göre yüzde 6.2'lik bir düşüşle yüzde 47.6 olduğunu açıkladı. Düşüşten en fazla İstanbul etkilenirken, Antalya'da otellerin kapalı olmasının bu ildeki doluluk oranında yapay bir artışa neden olduğu belirtildi.

Birgün Gazetesi’nin haberine göre, ülke gündeminde art arda yaşanan sıkıntılı olayların turizm sektöründe ilk yansıması belli oldu. Yılın ilk ayında Türkiye genelindeki otel dolulukları yüzde 50'nin altına geriledi.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in hazırladığı Ocak 2016 Ülke Performans Raporu, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklandı. TÜROB'un STR'nin verileri üzerinden yaptığı analize göre, Türkiye'nin Ocak 2016 otel dolulukları, 2015 yılının aynı dönemine oranla yüzde 6.2'lik bir düşüş ile yüzde 47.6 olarak kaydedildi. Ocak 2015'te bu oran yüzde 50.7 olmuştu. Türkiye aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında, en yüksek düşüş oranını yaşayan ülke oldu.

İSTANBUL'DA ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

TÜROB'un değerlendirmesine göre, mevcut durumda en sıkıntılı turizm destinasyonu olarak İstanbul öne çıktı. İstanbul'da Ocak 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşerek, yüzde 48.7 oldu. 2015 yılının ilk ayında bu oran yüzde 54.7 olmuştu. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 97.1 Euro olarak, 2015'e göre yüzde 5.2'lik bir düşüş gösterdi. Ocak 2015'te bu rakam 102.4 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise ( RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 15.6'lık bir düşüş yaşandı ve 47.3 Euro olarak ölçüldü. Bu rakam Ocak 2015'te 56.0 Euro olmuştu. İstanbul, tüm Avrupa destinasyonlarında, ilk defa doluluk listesinde yer alan Bakü'den sonra en büyük düşüşü yaşayan ikinci destinasyon oldu.

ANTALYA'DA OTELLER SEZONDA BİLE KAPALI

Antalya'da ise Ocak 2016 otel doluluklarında yükselme yaşandı. Ancak bu yükselme birçok otelin sezonda bile faaliyetine ara vermesinden kaynaklandı. Yani bölgede birkaç oteli bulunan gruplar, müşterileri için tek bir otelinde konaklamaya yönlendirirken, diğer otellerininin faaliyetlerine ara verdi. Antalya'da Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla doluluk oranı yüzde 14 artarak, yüzde 42.6 oldu. Ocak 2015'te bu rakam yüzde yüzde 37.4 olmuştu. Ocak 2016'da Antalya ortalama günlük satılan oda bedeli 61.8 Euro olarak, 2015'e göre yüzde 0,9'luk bir artış gösterdi. Ocak 2015'te bu rakam 61,2 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir artış yaşanmış ve 26,3 Euro olarak ölçüldü. Ocak 2015'de bu rakam 22.8 Euro'du.

ANKARA BOMBALARDAN ETKİLENDİ

Ankara Ocak 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 düşerek, yüzde 50 olurken, ortalama günlük satılan oda bedeli 79.6 Euro olarak, 2015'e göre yüzde 1.7'lik bir düşüş gösterdi. TÜROB tarafından yapılan değerlendirmede, son verilerin konaklama sektörü açısından en kaygılı destinasyonun İstanbul olduğunu gösterdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Artan otel yatırımları, kısa süreli kiralık evlerin kayıt dışı olarak konaklama hizmeti vermesi ve güvenlik algısının yarattığı imaj kaybı, sektörü olumsuz etkiliyor. Antalya turizm istatistiklerine göre Ocak ayındaki yabancı turist sayısında yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşanmasına rağmen, otel doluluklarında, yüzde 14'lük artış kaydedilmesi pek çok otelin rutin periyodundan farklı olarak sezonda kapanması, belki de süresiz olarak hizmete ara vermesi olarak da yorumlanabilir. Ankara'da yaşanan olayların, iç turizm hareketini de etkilediği gözlemleniyor" denildi.

2015'İ İLK YARI KURTARDI

Türkiye genelinde 2015 yılı genelinde otel dolulukları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 düşerek yüzde 61.7 olarak kaydedilmişti. Araştırmaya konu olan 31 Avrupa destinasyonunun 2015 yıl sonu doluluk ortalaması yüzde 71.4 olarak ölçüldü. İstanbul yüzde 64.9 doluluk oranı ile ortalamanın altında kalan destinasyonlardan oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli ise Ocak-Aralık 2014'te 130 Euro iken Ocak-Kasım 2015'te 121.3 Euro'ya, aynı dönemde oda başı elde edilen gelir ise 84.5 Euro'dan 78.7 Euro'ya geriledi. Antalya'da Ocak-Aralık 2015 döneminde ise doluluk oranı yüzde 59.3 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli Ocak-Aralık 2014'de 93.4 Euro iken bu yıl aynı dönemde 115.3 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir de 57.3 Euro'dan 68.4 Euro'ya yükseldi. Ankara'da Ocak-Aralık 2015 döneminde doluluk oranı yüzde 60.3 oldu. Bir önceki yıl bu oran yüzde 60.0 olarak kaydedilmişti. Ortalama günlük satılan oda bedel 80.9 Euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 77.5 Euro olarak gerçekleşmişti.