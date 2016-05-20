Meteoroloji'den ülke geneli için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin bu gece saatlerinden sonra, batı kıyılarından başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yarın (21 Mayıs 2016) Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz Bölümünün batı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü yağışlar batı kesimlerde etkisini artıracak

22.05.2016 Pazar günü yağışların yurdumuzun batı kesimlerinde etkisini artırması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü görülecek yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında yerel olarak kuvvetli olacağı (25-50 kg/metrekare) beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım düşmesi ve lokal dolu yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Yağışların salı günü ülkeyi terk etmesi bekleniyor

Yağışlı sistemin 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde, 24 Mayıs Salı günü ise ülkemizin doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü tekrar yağışların gelmesi bekleniyor

Ancak önümüzdeki hafta ortasından (25 Mayıs 2016) itibaren yurdumuzun yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği; batı bölgelerimizde başlayacak yağışların, sistemin doğuya hareketiyle hafta sonuna kadar yurdun tamamında görülmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.