Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşerken, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, yüksek kesimler ise kar yağışlı. Yağışların Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr da etkili olacak.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte illere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu