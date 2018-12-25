Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

Meteoroloji tarafından geçen günlerde yapılan soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Bugün sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşmesi beklenirken, sağanak yağmur ve şiddetli kar yağışının etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara'nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış

Yağışların İzmir'in güney ilçeleri, Yalova, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kar uyarısı

Yaşların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgâr konusunda uyarı

Rüzgârın öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 4°C: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde olması beklenen yağışların zamanla karla karışık yağmur yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine doğru kuvvetli kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 14°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu gececeği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 6°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu