Türkiye genelinde sıcaklık 4-6 derece artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürecek. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Türkiye genelinde ise hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artarak, mevsim normallerinde seyrecedek.



Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4 ila 6 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise Türkiye genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette iç ve doğu bölgelerde kuvvetlice esecek.



Yağışların; Osmaniye,Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım vb.) vatandaşların tedbirli olması istendi.



Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların başta soba ve doğalgaz zehirlenmeleri olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Kayseri fırtınaya teslim oldu



Kayseri dün başlayan ve hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte bile zorlanırken, 11 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Fırtına yerini yağışa bırakınken bazı semtlerin logarları taştı. Kayseri şehir merkezinde metrekareye 17 kilogram yağışın düştüğünü söyleyen Meteoroloji Bölge Müdürü Ziya Çolak, "Hava durumu önümüzdeki 3-4 gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 'Pastırma sıcağı' olarak bilinen hava sıcaklığı Kayseri'de sıfırın altına düşmeyecek ve 15 derecede olması bekleniyor" diye konuştu.



Öte yandan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 11 kişi ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenenlere oksijen tedavisinin uygulandığı belirtilirken, 12 yaşındaki Mücahit K. isimli çocuğun tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.



Ayrıca Esenyurt ile Gülük mahallelerinde bulunan bazı evleri su basarken, bazı logarlarda yağış nedeniyle taştı.



Bölgelere göre hava durumu



Yapılan tahminlere göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Bölge geneli parçalı bulutlu geçecek.



EGE: Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Batısı az bulutlu ve açık, doğusu çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgar; doğusunda güney güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



İÇANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri, Sivas ve Ankara’nın kuzey çevreleri yağmurlu geçecek. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları (Zonguldak, Bartın ve Sinop) ile Kastamonu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin) ile sabah saatlerinde Tokat çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Rüzgar; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice esecek.



DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Erzurum’un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.Rüzgar bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice esecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice esecek.





