Meteoroloji uzmanlarına göre, gelecek hafta Türkiye genelinde sıcaklar artacak, yaz tam anlamıyla hissedilecek. Marmara’da 31-32 dereceleri bulacak sıcaklık değerleri Ege’de ise 38-39 derecelere ulaşacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye’nin batısının nispeten serin olmasının nedenlerinden birinin Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası olduğunu belirterek, öngördükleri hava sıcaklığıyla ilgili şunları söyledi:

“Meteorolojide ‘omega yapısı’ adını verdiğimiz durum söz konusu. Bu temel olarak alçak basınç ile yüksek basıncın aynı anda farklı yerlerde etkili olması. Avrupa çok ısındı. Bizde de ters etkisi oldu. Gelecek hafta sistem biraz oynayacak. Serin olan batı bölgeleri salı ve çarşambadan itibaren ısınacak. Marmara’da 31-32 dereceleri bulacak sıcaklık değerleri Ege’de ise 38-39 derecelere ulaşacak.”

Avrupa kavruluyor

Avrupa, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ile kavruluyor. Kıtanın batısında sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, ülkenin en güneyindeki Cordoba’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Fransa’nın başkenti Paris’te sıcaklık dün 39 dereceyi buldu. İngiltere’nin güneyinde de sıcaklıkta rekor kırıldı, Londra 36 dereceyi gördü. Ülke genelinde sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkarken, İngiltere Meteoroloji Kurumu “Tarihin en sıcak 1 Temmuz’unun yaşandığını” duyurdu.

Sıcak hava dalgası olası sağlık sorunlarına karşı yetkilileri harekete geçirdi. Paris’te açık hava alanlarına klimalı “soğuk odaları” kuruldu. İstasyon ve metrolarda halka güneşte fazla kalınmaması ve bol bol su alınması yönünde anonslar yapıldı. İngiltere’de “üçüncü derecede sağlık alarmı” verildi. Yaşlıların ve astım hastalarının zorunlu olmadıkça dışırı çıkmamaları istendi. Kurak bir kış ve ilkbahar geçiren Portekiz’de sıcaklığın 40 dereceyi aşması üzerine halka su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunuldu. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasına kadar süreceğini bildirdi.