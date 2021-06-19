Türkiye genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan pazar günü kısıtlaması, 19 Haziran Cumartesi akşamı 22.00'den 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

1 Haziran'da Koronavirüs salgınında geçilen kademeli normalleşme dönemi kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.