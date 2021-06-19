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Yaşam

Türkiye genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

19 Haziran 2021 22:13

Türkiye genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan pazar günü kısıtlaması, 19 Haziran Cumartesi akşamı 22.00'den 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

1 Haziran'da Koronavirüs salgınında geçilen kademeli normalleşme dönemi kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak.

Sokağa çıkma yasağı
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