Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan, 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibariyle başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir karar alınıncaya her hafta sonu için geçerli olacağını belirttiği kısıtlamanın sekizincisi, pazartesi günü (8 Şubat) sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde cuma günü saat 21.00'den, pazartesi sabah saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bakanlığın yayınladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Marketlere ve fırınlara gidilebilecek

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılacak).

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Lokanta ve restoranlar gece yarısına kadar hizmet verecek

Salgının ilk dalgasında uygulanan kısıtlamaların aksine fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-­00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak için açık olabilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu ulaşım yasağı

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Öte yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

İşte sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna olanlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle izinli olanlar şöyle listelendi: