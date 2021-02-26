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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

26 Şubat 2021 21:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün 1 Mart Pazartesi olduğundan, pazartesi yoğunluk yaşanmaması gerekçesi ile hafta sonu 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü vergi daireleri açık olacak. Vergi ödemek isteyen vatandaşlar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. 

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sokağa çıkma yasağı
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