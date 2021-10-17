Türkiye genelinde denetim: 73 taksi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73’ü trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Türkiye genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak Vale Hizmetleri İle Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik uygulama gerçekleşti.

Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde; 1.359’u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 4.034 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam 1.778 vale personeli denetlendi.

Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

12 bin 139 taksi denetlendi

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca 20 ticari taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndan ve 722 ticari taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndan olmak üzere toplam 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı.