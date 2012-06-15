Türkiye genelinde çöl sıcakları etkili oluyor...

Meteoroloji sıcak hava için uyarıda bulunurken müjdeyi verdi. Bunaltan sıcaklık değerleri haftasonu 3 ila 5 derece düşecek. Ancak bugün ajanslar özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinden sıcakla baş etmeye çalışanların fotoğraflarıyla doldu. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı Kırklareli'de asfalt eridi. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği Antalya’da, hayat durdu.

Birkaç gün içinde 4 derece yükselen sıcaklık nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boşalırken, plaj ve havuzlar tıklım tıklım doldu. Turistler havuzlara akın ederken, yerli tatilciler de su parklarını mesken tuttu. Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler, su parklarını doldurdu. DJ’in çaldığı müziklere havuz içinde dans ederek eşlik eden gençler, yaz tatilinin keyfini çıkartmaya başladı.

Okulların kapanmasının ardından yerli turist akınına uğrayan su parkı yöneticileri, yoğunluktan oldukça memnun. Yaz aylarının vazgeçilmezi su parklarına bu yıl 400 binin üzerinde turist gelmesi bekleniliyor.

Özellikle öğle saatlerinde yüzde 70’e yükselen nem oranının sıcak havayla birleşince nefes almayı güçleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, kalp ve şeker hastalarının sokağa çıkmaması konusunda uyarılarını yeniledi. Bol bol su içilmesini öğütleyen uzmanlar, yağlı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Antalya Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının hafta sonu 40 dereceye ulaşacağını kaydetti.



Çöl sıcakları Bodrum'da



Çöl sıcakları Bodrum’u kavurdu. Sahiller ve havuz başları sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Uzmanlar sıcaklar konusunda uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının gölgede 33 güneşte 41, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum İlçesi’na tatile gelen yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahiller ve havuz başlarına koştu. Sıcaktan bunalanlar saatlerce sudan çıkmadı. Hava sıcaklığının hafta sonunda da etkisini sürdüreceği belirtilirken, uzmanlar tansiyon ve kalp hastalığı bulunanların, yaşlıların 12.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları, bol sıvı tüketilmesi konusunda uyardı.



Meteoroloji'den uyarı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Ege Kıyıları'nda kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetlice (30-50 KM/S) eseceği tahmin ediliyor.



Yüksek sıcaklık uyarısı



Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının oluşturacağı olumsuzluklara karşı; özellikle yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00–16.00 saatleri arasında, güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir..



Bazı illerde hava durumu



İSTANBUL: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 KM/S) esecek. (30)

ANKARA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu (34)

İZMİR : Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 KM/S) esecek. (34)

ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu (37)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu (34)

SAMSUN: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu (26)

ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı (27)

VAN: Parçalı zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu (27)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (41)



Bölgelerde hava durumu



MARMARA: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 KM/S) esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 KM/S) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Doğusu ile zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı, zamanla kuzey ve doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.