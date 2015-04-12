T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye genelinde büyük elektrik kesintisi

En az 20 ilde gece yarısı büyük elektrik kesintileri yaşandı

12 Nisan 2015 12:17

Türkiye genelinde bazı bölgelerde saatler gece yarısını gösterdiği anda elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bazı şehirlerde yaklaşık 20 dakikalık kesintinin ardından elektrikler tekrar geldi. Çoğu şehirde kesinti devam ediyor.

Elektrik kesintisi yaşanan bazı iller şöyle:

Adıyaman, İzmir, Çanakkale, Kayseri, Bursa, İstanbul, Aydın, Mersin, Rize, Denizli, Urfa, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Uşak, Erzurum, Batman, Kocaeli, Ordu, Kars

 

Çanakkale karanlığa gömüldü

 

Çanakkale'de şehir merkezinin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 20 dakika sonra şehrin bir bölümüne elektrikler verilirken, geri kalanına da verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kentte saat 00.00 itibari ile aniden elektrikler gitti. Şehir merkezinin yüzde 90'ında elektrik kesilmesi sonucu kent karanlığa büründü. Elektriklerin kesilmesi sebebiyle polis ekipleri belli noktalarda görev alırken, bazı işyerlerinin alarmları çalmaya başladı. Dışarıda olan vatandaşlar, karanlıkta yolda yürürken cep telefonlarının ışığını ve fener kullandı. Kesinti sebebi olarak ana trafodaki sorun gösterildi. Yaklaşık 20 dakika sonra kentin büyük bölümüne bir süre sonra elektrikler verildi.

ETİKETLER

elektrik kesintisitürkiyeillerçanakkalegece yarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24