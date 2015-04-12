Türkiye genelinde büyük elektrik kesintisi

Türkiye genelinde bazı bölgelerde saatler gece yarısını gösterdiği anda elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bazı şehirlerde yaklaşık 20 dakikalık kesintinin ardından elektrikler tekrar geldi. Çoğu şehirde kesinti devam ediyor.

Elektrik kesintisi yaşanan bazı iller şöyle:

Adıyaman, İzmir, Çanakkale, Kayseri, Bursa, İstanbul, Aydın, Mersin, Rize, Denizli, Urfa, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Uşak, Erzurum, Batman, Kocaeli, Ordu, Kars

Çanakkale karanlığa gömüldü

Çanakkale'de şehir merkezinin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 20 dakika sonra şehrin bir bölümüne elektrikler verilirken, geri kalanına da verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kentte saat 00.00 itibari ile aniden elektrikler gitti. Şehir merkezinin yüzde 90'ında elektrik kesilmesi sonucu kent karanlığa büründü. Elektriklerin kesilmesi sebebiyle polis ekipleri belli noktalarda görev alırken, bazı işyerlerinin alarmları çalmaya başladı. Dışarıda olan vatandaşlar, karanlıkta yolda yürürken cep telefonlarının ışığını ve fener kullandı. Kesinti sebebi olarak ana trafodaki sorun gösterildi. Yaklaşık 20 dakika sonra kentin büyük bölümüne bir süre sonra elektrikler verildi.