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Türkiye genelinde aranan ‘canlı bomba’ şüphelisi Ankara’da yakalandı

Şüpheli için Mardin'de ele geçirilen veriler sonrası arama kararı çıkarılmıştı

06 Nisan 2016 21:47

'Canlı bomba' şüphelisi olarak ülke genelinde aranan R.İ. Ankara girişinde yakalandı. Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nin girişinde yapılan yol denetimi sırasında gözaltına alınan 21 yaşındaki R.İ. emniyet sorgusunda susma hakkını kullandı. ‘Canlı bomba şüphelisi’ R.İ. çıkarıldığı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Mardin’in Kızıltepe'de PKK’lılaa ait olduğu iddia edilen dijital verilerde ismi geçen R.İ. hakkında ‘canlı bomba’ şüphelisi olarak arama kararı çıkarılmıştı. Geçirdiği ağır karaciğer hastalığı sebebiyle örgüt tarafından ‘canlı bomba’ listesine alındığı iddia edilen R.İ.’nin 1,5 aydır Diyarbakır’da tedavi gördüğü, ardından hastaneden ayrılarak karayoluyla Ankara’ya geldiği belirtildi.

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