Türkiye genelinde abonelerin doğalgaz tarifesinde değişiklik mi yapıldı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, EPDK’nın, Resmi Gazete’de yayınlanan kararını anımsattığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a, “Bu karar nedeniyle özellikle merkezi ısıtma sistemiyle ısınan toplu konutlarda, büyük sitelerde doğalgaz faturasının bir ay içerisinde aniden, sessiz sedasız yüzde 20.45 oranında arttığını biliyor musunuz” dedi.

CHP'li Oran Bakan Yıldız’a şu soruları yöneltti.

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 25 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Aralık 2012 tarihli ve 4168 No’lu kararından haberdar mısınız?

- Bu karar nedeniyle özellikle merkezi ısıtma sistemiyle ısınan toplu konutlarda, büyük sitelerde doğalgaz faturasının bir ay içerisinde aniden, sessiz sedasız yüzde 20.45 oranında arttığını biliyor musunuz?

Faturaları kabartan karar geri alınacak mı?

-Kışın sert geçtiği şu günlerde EPDK ve Başkent Gaz A.Ş. aracılığıyla vatandaşların ısınma faturalarını yüzde 20.45 gibi fahiş bir biçimde artmasına yol açan düzenlemenin geri alınması için girişimde bulundunuz mu?

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 5500 konutun bulunduğu, 20 bin kişinin yaşadığı Park Eymir TOKİ Konutlarındaki blok aboneliklerinin söz konusu EPDK Kararı nedeniyle “Serbest Tüketici” tarifesinden “mesken” tarifesi ile değiştirilmesinin haklı, makul gerekçesi nedir?

- EPDK ve Başkent Gaz A.Ş.’nin bu uygulamasıyla sizin “Ocak ayında doğalgaza zam yapılmayacak” sözünüz boşa çıkarılmış, geçersiz kılınmış olmuyor mu?

Türkiye genelinde kaç abonenin tarifesinde değişiklik var?

-Somut örnek vermek gerekirse Gölbaşı Park Eymir TOKİ Konutları Blok C31’deki 24 dairede oturan yurttaşlar Aralık 2012 tarihli bir önceki faturada tükettiği 4854 metreküp (m3) doğalgaz için toplam 4308,65 TL ödemesine rağmen, 23 Ocak 2013 tarihli yeni faturada ise tarife değişikliği nedeniyle 5592 m3 doğalgaz için 5930,50 TL’lik bedel ödemek zorunda kalmışlardır. Bu durum vergiler dahil 0,88 TL olan 1 metreküplük doğalgazın birim fiyatının bir ay içerisinde 18 kuruş birden artarak 1,06 TL’ye çıkması anlamına gelmiyor mu? Bu fiyat farkı Ankara’daki yurttaşların ısınmak için doğalgaza artık yüzde 20.45 daha fazla ödemek zorunda kaldığını ortaya koymuyor mu? Bu durumu önlemek için ne yapacaksınız?

-EPDK’nın söz konusu kararında 300 bin m3’lük bir sınırdan ve tek sayaçtan yapılacak ölçümden söz edilmesine karşın Park Eymir TOKİ konutları niçin bu kapsama dahil edilmiştir?

- EPDK kararından sonra Ankara ve Türkiye genelinde kaç abonenin tarifesinde söz konusu değişiklik yapılmıştır?