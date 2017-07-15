"Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okullarında 'tekbirli', 'cübbeli' eğitim yapılıyor"

Evrensel gazetesi, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) bağlı yaz okullarında 'tekbirli' ve 'cübbeli' eğitimin verildiğini iddia etti.

Haberde, derslik ve spor salonlarının da mescid olarak kullanıldığını söyledi.

Evrenel'de yer alan haber şöyle:

İBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladığı protokol sonrası okullarda “yaz okulu” düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ‘dini ve spor içerikli’ faaliyetler adı altında ilginç uygulamaları gündeme getirdi.

TÜGVA şubelerine ait twitter hesaplarından paylaşılan görüntülerde öğrencilerin, tekbir getirtilerek okul koridorlarında dolaştırıldığı, derslikler ve spor salonlarının mescide dönüştürüldüğü ve 11 ila 14 yaş aralığındaki öğrencilere takke giydirildiği yansıdı.

Görüntülerde, cüppe giyen kişilerin öğrencilere namaz kıldırdığı ve Cumhurbaşkanının “Tek dil, tek din, tek vatan, tek bayrak” diye nitelediği Rabia işareti yaptırıldığı da yansıdı. TÜGVA’nın yaz okullarında ortaya çıkan manzarayı Evrensel'e değerlendiren Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı İzzet İldeş, bu tip yaz okullarının çocuklarda travmatik etkiler yaratacağı uyarısını yaptı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş de, “Okullarda şu anda şeriatçı bir nesil yetiştiriliyor” yorumunu yaptı.

'Rabia' işaretiyle fotoğraf çektiriliyor

TÜGVA, İBB ve Milli Eğitim Bakanlığının ortağı olduğu proje kapsamında İstanbul’da 39 ilçede ve 42 okulda “yaz okul”ları düzenleniyor. Yaz okulu programı kapsamında öğrencilere “edep-adap sohbetleri, ahlak, iman, siyer, ilahi, marş” dersleri verildiği belirtilen okullardan yansıyan görüntüler ise endişe verici.

TÜGVA’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, “yaz okulu” düzenlenen Cebeci Sultan Çiftliği Ortaokulu derslikleri mescit haline dönüştürülerek öğrencilere toplu namaz kıldırılıyor. Diğer okullarda da spor salonları, derslikler, okul koridorlarının mescide dönüştürülmüş.

TÜGVA’nın paylaştığı bir görüntüde ise, öğrenciler “yaz okulu” görevlileri tarafından tekbir getirtilerek topluca okul koridorunda dolaştırılıyor. Bir görüntüde de kız öğrenciler, üzerinde “Asımın nesli daima hazır” yazan sınıf tahtası önünde fotoğraf çektiriyor. Başka bir görüntüde ise, yaz okulu görevlisi ve erkek öğrenciler “rabia” işaretiyle fotoğraf çektiriyor.

TÜGVA'dan bir açıklama henüz yok

Söz konusu görüntüleri sormak üzere TÜGVA’yı aradık. Telefonda görüştüğümüz kişi konuyla ilgili bilgi vermeye yetkili olmadıklarını söyleyerek yetkili bir kişiyi bağlayacağını söyledi. Ancak bu kişi telefonlarımızı açmadı. Telefonla ulaştığımız İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şube Müdürü İrfan Ballı, yeni atandığını ve konu hakkında bilgisinin olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de aradık ancak telefonlarımıza yanıt veren olmadı.