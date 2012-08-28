Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Beethoven için çalacak

Ludwig van Beethoven anısına doğduğu Bonn kentinde her yıl düzenlenen Beethoven Festivali, bu sene Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasını ağırlıyor.

7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Beethoven Festivali’nin “Orkestra Kampüsü” bölümünün konuk orkestrası bu sene Türkiye ’den. Şef Cem Mansur yönetimindeki yaklaşık 95 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası festivalde bir konser verecek.

Radikal gazetesinin haberine göre, festival süresince konserlerin yanı sıra sergiler, seminerler, film gösterileri, konferanslar ve konuşmalar da gerçekleştirilecek. Konserler, konser salonlarında olduğu gibi kiliselerde, müzelerde, eski parlamento binasında ve şatolarda da yer alacak.

Beethoven’in doğduğu şehir olan Bonn’da her sonbahar düzenlenen festival, programında başarılı uluslararası orkestraları, solistleri, büyük koroları ve gelecek vaat eden genç müzisyenleri ağırlıyor. Geçen yıllarda festivalde sahne alan sanatçılar arasında Wagner, Richard Strauss, Schönberg, Bartok, Kodaly ve Kurtag gibi büyük yıldızlar bulunuyor.