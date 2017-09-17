Türkiye Gençler Avrupa Takımlar Judo Şampiyonası'nda 5'inci oldu



ERCAN ATA - MARİBOR DHA

Gençler Avrupa Ferdi Judo Şampiyonası üçüncü ve son gününde takımlar müsabakaları yapıldı. Erkeklerde katılmayan Türkiye kadınlarda katıldığı takım karşılaşmalarına 14 ülke katıldı.

41 Ülkeden 180 kadın, toplam 402 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk iki günü ferdi müsabakalar yapıldı. Türkiye ferdi 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonanın son gününde ise takımlar maçlarına Türkiye kadınlarda katıldı. Bronz madalya için Almanya karşısına tatamiye çıkan kadın milliler Almanya\'ya 4-1 yenildi ve şampiyonayı 5. olarak tamamladı.

Türkiye Gençler Judo milli takımı 70 kg da Semanur Erdoğan\'ın sakatlamasıyla, maçlara 1-0 yenik başlamış oldu. Takımlar müsabakalarında Türkiye\'yi 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Meltem Dindar, 63 kiloda Minel Akdeniz ve +70 kiloda Kübranur Esir temsil etti.

TÜRKİYE İLK MAÇTA KARADAĞ\'I 3-2 YENDİ

Karadağ karşısında İlk olarak tatamiye İrem Korkmaz çıktı. Milliler takım karşılaşmalarına 70 kiloda bir eksik çıktığı için maçlara 1-0 mağlup başladı. Lucina ile mücadele eden Korkmaz, ippon (tuş) ile milliler 1-1\'lik skoru yakaladı. İkinci maçta Meltem Dindar, Gardaseviç\'i ippon (tuş) ile yenerek milliler 2-1 öne geçti. 3. olarak tatamiye Minel Akdeniz çıktı. Sunjeviç\'e ippon (tuş) ile kaybetti ve skor 2-2 oldu. Millilerde tatamiye son olarak Kubranur Esir çıktı. Nıkıc karşısında Esir, maçı waza-ari ile (1-0) aldı ve Türkiye Karadağ\'ı 3-2 yerek çeyrek finale çıktı.

KADIN MİLLİLER ÇEYREK FİNALDE 3-2 YENİLDİ

Çeyrek finalde Fransa karşısında da maça 1 mağlup başlayan Türkiye, tatamiye ilk olarak Marcus karşında İrem Korkmaz çıktı. Kormaz maçı waza-ari ile 1-0 kazandı ve skor 1-1 oldu. ikinci maçta Şeymanur Özerler kadroya alındı ve Cysıqeu karşısında maçı 2-0 alarak skoru 2-1\'e taşıdı. Millilerde üçüncü sporcu olarak Meltem Dindar Horlavılle karşısına çıktı. Normal süresi beraberlikle sonuçlanan maçta golden skorda waza-ari ile 1-0 kaybetti ve maç skor 2-2 oldu. Millilerde son olarak tatamiye Kubranur Esir, A. Dicko karşısında ippon (tuş) ile kaybetti ve maçı 3-2 alan fransa yarı finale çıktı. Bu sonuçla Türkiye repesaj maçına çıktı.

REPESAJDA TÜRKİYE ÇEKYA\'YI 4-1 YENDİ

Türkiye kadroyu tamamlamak ve maçlara 1-0 mağlup başlamamak için 63 kilo olan Minel Akdeniz\'i 70 kiloya 63 kiloyada Meltem Dindar\'ı çeken teknik kadro Çekya karşısında istediğini aldı. Milliler de tatamiye ilk olarak tatamiye 52 kiloda Minel Korkmaz çıktı. Janilzkova\'yı ippon (tuş), 57 kiloda Şeyma Özerler, Zemanova\'yı ippon (tuş), 63 kiloda Meltem Dindar\'da Kulikova\'yı 1-0 waza-ari ile yenerek skoru 3-0 yaptı. Minel Akyüz ile Zachova karşısında skoru 4-0 yaparken, son olarak millilerde tatmiye Kübranur Esir çıktı. Matejckova karşısında maçı 4-1 kaybetsede Türkiye, Çekya\'yı 4-1 yenerek bronz madalya için tatmiye çıkma hakkı elde etti.

BRONZ MADALYA İÇİN RAKİP ALMANYA

Bronz madalya için ilk olarak Alman Ballhalsz karşısına İrem Korkmaz çıktı ve Golden skorda waza-ari ile 1-0 maçı kazandı. İkinci olarak tatamiye çıkan Şeyma özerler, Bannenberg\'e ippon (tuş) ile kaybetti. Üçüncü olarak millilerde tatamiye gelen Merve Dindar, Pohl karşısında ippon\'dan (tuş) kurtulamadı ve Almanya 2-1 öne geçti. Tatamiye 4.\'cü olarak Minel Akdeniz çıktı. Maekelburg karşısında ippon (tuş) olarak kaybetti. Skor 3-1 oldu ve milliler bronz madalyayı kaçırarak 5. oldu. Milliler adına tatamiye son olarak Kübranur Esir çıktı. Boulzgarne karşısında ippon (tuş) oldu ve maçı almanya 4-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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-Milli maçtan detaylar



