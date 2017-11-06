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Spor

Türkiye Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu

Milli Takım 3’ü altın 6 madalya kazandı

06 Kasım 2017 14:27

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 3’ü altın 6 madalya kazanan Türkiye, takım olarak Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar 42 kiloda Emine Göğebakan, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Kadınlar 59 kiloda İkra Kayır gümüş madalya, erkekler 48 kiloda Görkem Polat ile kadınlar 44 kiloda Edanur Koç, bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçlarla genel sıralamada Rusya’nın ardından Avrupa ikincisi oldu. Hırvatistan ise üçüncü sırayı aldı. Türkiye, erkek takım sıralamasında da ikinciliği elde ederken kadınlarda 4. sıraya yerleşti.

''Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik''

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Şahin, Avrupa’nın en güçlü ülkelerinin, geleceğin şampiyon adayı sporcularıyla organizasyona katıldığını belirterek, "Çok kaliteli müsabakalar oldu. Kıbrıs Rum Kesimi’nde tam 3 kez ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirme ve İstiklal Marşı'mızı okutma gururunu yaşadık. Takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer alma geleneğimizi sürdürdük. Elde edilen başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini yürekte

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