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Spor

Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Bursa'da sürüyor

BURSA / DHA Bursa'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası devam ediyor

24 Mart 2018 20:42

BURSA / DHA

Bursa\'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası devam ediyor. Bugün 60, 72 ve 87 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası yarın yapılacak finallerle son bulacak.
Bursalı güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:

60 KG
1-Abdullah Toprak
2-Ömer Biçici 
3-R.Mehmet Aydın
3-Kadir Kamal
5-Burak Tanrıverdi
5-Serhat Uzunal

72 KG:
1-Erkan Ergen
2-Hasan Orakçı
3-Lom Ali Addiev
3-Abdurrahman Kalkan
5-Yunus Seyidoğlu
5-Furkan Sonkur

87 KG:
1-Bedirhan Tan
2-Sedat Öztoprak
3-Enes Acarer
3-İsa Arslan
5-Yasin Akgül
5- İsmail Acar

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BURSADHA BursaTürkiye Genç Erkekler GrekoRomen GüreşBugünBursalıKG 1Abdullah Toprak 2Ömer Biçici  3R Mehmet Aydın 3Kadir Kamal 5Burak Tanrıverdi 5Serhat Uzunal 72 KG 1Erkan Ergen 2Hasan Orakçı 3Lom Ali Addiev 3Abdurrahman Kalkan

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