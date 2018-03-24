Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Bursa'da sürüyor

BURSA / DHA
Bursa\'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası devam ediyor. Bugün 60, 72 ve 87 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası yarın yapılacak finallerle son bulacak.
Bursalı güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:
60 KG
1-Abdullah Toprak
2-Ömer Biçici
3-R.Mehmet Aydın
3-Kadir Kamal
5-Burak Tanrıverdi
5-Serhat Uzunal
72 KG:
1-Erkan Ergen
2-Hasan Orakçı
3-Lom Ali Addiev
3-Abdurrahman Kalkan
5-Yunus Seyidoğlu
5-Furkan Sonkur
87 KG:
1-Bedirhan Tan
2-Sedat Öztoprak
3-Enes Acarer
3-İsa Arslan
5-Yasin Akgül
5- İsmail Acar
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