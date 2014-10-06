Türkiye, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, gelir eşitsizlik göstergesi olarak bilinen gini katsayısını 0,38 olarak açıkladı. Avrupa ortalamasının 8 puan üstünde olan Türkiye, bu verilerle Avrupa’nın en eşitsiz ülkesi oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın bulgularına göre, Türkiye, 0,38’lik gini katsayısı ile bile AB ortalaması olan 0,30 gini katsayısının 8 puan üstünde. Türkiye’ye en yakın eşitsiz ülke İspanya bile Türkiye’den 3 puan geride. Avrupa’da Akdeniz ülkeleri İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye’ye eşitsizlikte yaklaşırken, Kuzey Avrupa ülkelerinde bölüşümün görece adil olduğu belirtiliyor.

Birgün’de yer alan habere göre, Türkiye’nin 0,38 olarak takdim edilen gini katsayısı, dünya sıralamasında Türkiye’yi en adaletsiz ilk 5 ülke içinden uzaklaştırmıyor. Dünya Bankası’nın 2012 verileri üstünden bölüşüm adaletsizliği sıralamasında Türkiye , G.Afrika, Brezilya, Şili ve Meksika’dan sonra, 5’nci en adaletsiz ülke olarak yer alıyor.

Dünya Bankası verileri, gelir eşitsizliğinde G.Afrika’nın açık ara ilk sırada olduğunu ortaya koyuyor. 1994’te siyasi iktidardan uzaklaştırılsalar da beyaz azınlık ülkenin en varlıklı kesimi olmayı sürdürürken çoğu teneke evlerde yaşayan G.Afrikalılar ile aralarındaki uçurum azalmıyor. Bu uçurumun gini katsayısı ile ifadesi 0,63’ü buluyor.

Brezilya, eşitsizlikte 0,55 gini katsayısı ile ikinci sırada yer alırken diğer Güney Amerika ülkeleri Şili ve Meksika’daki gelir eşitsizliği oldukça üst seviyede.

Türkiye’nin, 2012 için “düzeltilmiş” 0,38 adaletsizlik katsayısını Dünya Bankası kendi istatistiklerinde 0,41 olarak koruyor ve Türkiye böylece ilk 5’te yer alıyor. ABD ile İsrail, gelir eşitsizliği yüksek diğer önemli ülkeler arasında.