Türkiye geçen yıla göre daha mutsuz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 yılı “Yaşam Memnuniyet Araştırması”na göre, 2012’de halkın yüzde 61’i mutlu iken, bu oran 2013’te yüzde 59’a geriledi. Araştırmaya göre gelecekten umutluluk oranı ise yüzde 76.6’dan yüzde 77’ye yükseldi.

Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 yılı “Yaşam Memnuniyet Araştırması” verilerini köşesine taşıdı.

Güngör Uras’ın, Milliyet gazetesinin bugünkü (12 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “Mutluluk resmi çizemedik ama hâlâ umudumuz var” başlıklı yazısı şöyle:

Mutluluk resmi çizemedik ama hâlâ umudumuz var

2013 yılının “mutluluk” araştırması yayımlandı. Gelir azalsa, borç artsa da halkımızın yüzde 59’u mutlu yüzde 77’si umutlu.

Son bir yılda (2012’den 2013 yılına) halkımızın daha ucuz tüketime yönelme eğilimi arttı. 2012 yılında ucuz tüketim arayışındakilerin oranı yüzde 56 idi, 2013 yılında yüzde 63 oldu. 2012 yılından, 2013 yılına gelirim azaldı diyenlerin oranı yüzde 21’den yüzde 25’e yükseldi. Borçlananların oranı yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseldi. Bunlar olumsuz göstergeler... Olumluları da var. İşe girdim, araba aldım, ev, arsa veya yazlık aldım diyenlerin sayısında az da olsa artış var.

Sonuç: Olumsuzlukların rüzgarında mutlulukta az da olsa gerileme var, ama umutluluk oranı yükseliyor. Halkımızın yüzde 59’u mutlu. Yüzde 77’si gelecekten umutlu.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılı “Yaşam Memnuniyet Araştırması”na göre;

- Halkımızın 2012 yılında yüzde 61‘i mutlu iken, 2013 yılında mutlu olanların oranı yüzde 59’a geriledi.

- Bizde kadınlar genelde erkeklerden daha mutlu. 2013 yılında kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62 iken, erkeklerde yüzde 56 dolayında.

- Gençler göreceli olarak daha mutlu. Yaş ilerledikçe mutluluk azalıyor, mutsuzluk artıyor.

- Evlilerde mutluluk oranı genelde bekarlardan yüksek ama... Aması var. 2013 yılında evlilerde mutluluk oranı yüzde 63’ten yüzde 61’e gerilerken, evli olanlarda mutluluk oranı bir yılda azıcık da olsa artmış.

Para aslında pek mutlu etmiyor

Halkımıza “Sizin mutluluk kaynağınız nedir? Sizi mutlu eden nedir? Diye sorulduğunda verilen cevaplar ilgi çekici.

- Paranın mutluluktaki payı 2004’ten 2013’e yüzde 6’dan yüzde 4’e gerilemiş. Buna karşılık halkımızın yüzde 68’i, “sağlık” mutluluk kaynağıdır diyor.

- Sağlıktan sonra yüzde 15 ile sevgi geliyor.

- Mutlulukta işin payının yüzde 2, başarının payının yüzde 8 olması dikkat çekiyor.

Hepimiz bir çevrede yaşıyoruz. Ailemizde anne babadan torunlara çok sayıda insan var.

- Halkımız için tüm aile fertlerinin mutluluktaki payı yüzde 73. Çocukların payı yüzde 5, anne ve babanın payı yüzde 3 ve de torunların payı yüzde 2’den az.

Halkımızda mutluluk azalsa da umut artıyor...

- Halkımızın yüzde 77’si yarınlarından umutlu. Sadece 23’ü umudunu kesmiş durumda. Umutluluk oranı her yıl artıyor.

- Kadınlar erkeklerden daha fazla umut taşıyor.

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet arttı

Halka genel olarak kamu hizmetlerinden memnun olup olmadıkları sorulduğunda verilen cevaplar genelde olumlu.

- Halkımızın yüzde 74’ü sağlık hizmetlerinden memnun. Sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı 2003 yılında yüzde 39 idi.

- Sosyal güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 40’tan yüzde 69’a çıktı.

- Halkımızın yüzde 79’u asayiş hizmetlerinden mutlu. Bu oran 2003 yılında yüzde 57 idi. Halkımızın adli hizmetlerden (mahkemelerden) memnuniyet oranı yüzde 45’ten yüzde 52’ye yükselmiş durumda.

- Eğitimden memnuniyet oranı yüzde 48’den yüzde 69’a yükseldi.

- Halkın yüzde 76’sı ulaştırma hizmetlerinden memnun.

Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçları değerlendirilirken unutulmamalıdır ki, mutluluk ve memnuniyet kişiye göre değişen bir yargıdır. İnsanlar genelde imkânları çerçevesinde mutluluk arayışında olurlar.

Memnuniyetlerini, bir önceki şartlara göre belirtirler. Her şeyin ötesinde önemli olan insanların kendi durumlarına ilişkin umutlarının yok olmaması, artarak devam etmesidir.