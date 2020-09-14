Türkiye gazetesi yazarı: Pandemi denen illet niye sadece CHP Genel Merkezi’ni vurdu dersiniz; bunlar inadına yok 30 Ağustos, yok Anıtkabir ziyareti kaynaştı, sonuç bu

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle CHP Genel Merkezi'nin kapatıldığını hatırlatarak, Pandemi denen illet niye sadece CHP Genel Merkezi’ni vurdu dersiniz? Bunun cevabını hiç merak ettiniz mi? Niye olacak. Hükûmet kaç kere resmi törenleri bahane ederek toplaşmayın, kaynaşmayın dedi. Bunlar inadına yok 30 Ağustos, yok Anıtkabir ziyareti, yok Barolara destek, yok DHKP-C’li cenazesine omuz verme diye diye toplaşıp kaynaştı Sonucu bu oldu." görüşünü savundu.

Özışık, "Gıkları çıkmıyor ama İstanbul Barosu’nda koronalı olanların sayısını bir açıklasalar, aklınız şaşar. Sahillere akan onlar, Mabel Matiz’in konserine koşan onlar, köpük partisi yapan onlar. Sonra koronaya niye önlem alınmıyor diyen de onlar. Neyse, biz Kılıçdaroğlu’na geri dönelim. Hep derler ya, bir kişinin söylemlerine değil, eylemlerine bakın diye... Lütfen bu meseleye dar pencereden bakmak yerine geniş pencereden bakın. Yani bir anlığına, korona ile başa çıkamadığı için partisini kapatmak zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin başında olduğunu düşünün! Ne olurdu sizce?" ifadesini kullandı.

Özışık, "Ağzınız varmayacaksa onu da ben söyleyeyim. Şu anda Türkiye tıpkı CHP Genel Merkezi gibi tası tarağı toplamış, dükkânı kapatmıştı hafazanallah! "düşüncesini dile getirdi.

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