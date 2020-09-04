Türkiye gazetesi yazarı Küçük: Muhalif medya daha da güçlensin, bize de malzeme çıkar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Muhalif medya bence daha da güçlensin. Bize de malzeme çıkar. Çünkü hata yapmaları kaçınılmaz. Çok medya organına sahip olmanın bir anlamı olmadığını da zaman içinde anlayacaklar." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "Hep derim, bir siyasi parti ya da hareketin medyasının çok olması o parti ya da hareketi iktidara taşımaya yetmez. Erdoğan çok ama çok az medya desteğiyle iktidara geldi. Halk medyaya bakar. Okur, dinler ama oy verirken asla yazarlara göre tavır almaz. Halkın oy verme bilinci her şeyin üzerindedir. Medya belirleyici olsa AK Parti ve MHP Meclis’e bile giremezdi." yorumunu yaptı.

Küçük, "2013-14 yılına kadar AK Parti medyası çok değildi. Bunu 17-25 Aralık sürecinde gördük. 2018’de Doğan Medya'nın el değiştirmesiyle AK Parti medyada güçlendi. Ama bunun sonucu 2019 seçimlerinde olumlu olmadı. Muhalifler medyamız az diye ağlıyorlar. Fox TV, Halk TV, KRT ve Tele-1 muhaliflerin kanalları. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazeteleri var. Onlarca haber siteleri var.

Şimdi bunlara Olay TV ve Sözcü TV de eklendi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kanallar da iktidar medyasından pay alamayacağı için kendi saflarındaki medya organlarının reytinglerinden yiyecekler." ifadesini kullandı.