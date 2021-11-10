Türkiye gazetesi yazarı Karakaş: Gurbetçiler Türkiye'den emekli olmayı bıraktı; bu durum döviz akışının azalması anlamına geliyor

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, yurtdışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'den emekli olmayı bıraktıklarını yazdı. Karakaş, 19.07.2019 günü Resmî Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında sosyal güvenlik tarihinin en yüksek prim oranlarını ödeyerek hizmet borçlanması yapmak zorunda kaldıklarını ve Bağ-Kur dışında bir statüde emekli olmalarının zorlaştığını yazdı.

Yurt dışından emekli olma oranının yüzde 89 düşüş kaydettiğini ifade eden Karakaş yazısında "Bu durum sadece SGK açısından prim kaybı değil aynı zamanda ülkemiz açısından gurbetçilerden gelen döviz akışının azalması anlamına da gelmektedir" dedi.

Karakaş ayrıca söz konusu kanunla gurbetçilerin ödeyecekleri prim artışına ilişkin olarak "Gurbetçilerin yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32 iken 2019 yılında yürürlüğe konan yasa ile yüzde 45’e çıkarılmıştır" dedi.