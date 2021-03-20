Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Tansu Çiller'in sağ kolu olan Akşener, Susurluk bakiyesini temizledi

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Bursa'da evinde ölü bulunan İsmail Kavşut'un 3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen kazadaki araca çarpan kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatı olduğunu belirterek, "Kazadan tam 5 gün sonra İçişleri Bakanlığı’na DYP İstanbul Milletvekili Meral Akşener getirildi. Tansu Çiller’in sağ kolu olan Akşener, kendisinden bekleneni yaparak Susurluk bakiyesini temizledi. Ertesi günden itibaren önce İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, ardından da Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin’i görevden aldı. Hani şu Radikal gazetesinde Abdullah Çatlı ile göbek atarken fotoğrafı birinci sayfadan yayınlanan İbrahim Şahin. Susurluk Kazası sonrası yürütülen 29 soruşturmanın 27’sinde Meral Akşener’in imzası vardı." diye yazdı.

Susurluk soruşturmalarının hiçbirinni sonuçlanmadığına işaret eden Fuat Uğur, "O kamyon şoförü Hasan Gökçe gerçekten de sadece “kaza” mı yaptı? Bağlantıları var mıydı? Dün evinde ölü bulunan Avukat İsmail Kavşut bu konuda neler biliyordu?

İçişleri Bakanı Meral Akşener “Gerçek fail”i çıkarmak için daha fazla gayret göstermedi. Kendisi “Adım Hıdır, elimden gelen budur” hissiyatındaydı. Tek yaptığı, çöpleri halının altına süpürmekten ibaretti. Onda TSK-MİT içindeki derin darbeci yapılanmayı ve kaza süsü verilmiş komplonun sırrını çözebilecek ne irade, ne de niyet vardı. Bunun sebebini, görünenin dışında başka bağlantılara da sahip bir isim olduğunu şimdi idrak edebildiğimiz için artık daha iyi anlayabiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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