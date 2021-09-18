Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, “Venezuela’da uzun zamandır uygulanan gıda enflasyonu konseptinin şu anda Türkiye’de de denenmeye başladığını” iddia etti. “Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki enflasyon-ücret artışı sarmalına onları da düşürmüşler. Şimdi Türkiye’de tekrar etmenin peşindeler” diyen Uğur, “Gıda enflasyonunun tek amacı var, Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek” diye yazdı.

“ABD aparatı tekelleşen marketler zinciri ile CHP’lilerden PKK’lılara dek tüm kesimlerin etkili olduğu hallerde, kamyonlarca ürünü ‘çürük’ diye dökmek dâhil, sistematik olarak her türlü fiyat yükseltme politikası ahlaksızca uygulanıyor” iddiasında bulunan Uğur, yazısının devamında şu görüşleri savundu:

"Devlet ihracat kotası koymadığı için üretilen tarım ürünleri ülke içi talebe yetecek miktar “bırakılmadan ihraç ediliyor. Arz-talep dengesi bozulunca da fiyat artıyor. Tepkiler yükselince Ticaret Bakanlığı harekete geçip gübre fabrikalarına ihracat sınırlaması getirdiğini açıkladı. Ne kadar denetleniyor, iç piyasaya sürülen gübrede ucuzlama sağlanıyor mu henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz.

Gıda enflasyonunun tek amacı var: Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nı devirmek. Eğer bu oyuna gelinirse sorumlu, ekonomi ve maliye politikalarını yürüten kadroları belirleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacaktır. Kimse o bakanları eleştirmez, hedefe Erdoğan’ı koyar.

Bakanlık bürokrasileri ağır hareket etmemeli. Bunlar çok daha önce tespit edilip acil koduyla Cumhurbaşkanı ile paylaşılmalı. Bir zamanlar IMF’nin bize dayattığı neo-liberal ekonomi politikalarının ayak izlerini artık görmemeliyiz ekonomi yönetiminde. Gıda enflasyonunu önlemenin temel kuralı tarladan sofraya uzanan zincirdeki halkalarda gıda üretim maliyetini düşürmek, zinciri kısaltmak ve denetim olmalı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.