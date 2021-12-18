T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Artan döviz kurları yaşadığımız ekonominin gerçekliğiyle örtüşmüyor; 'Kontrollü Kambiyo Rejimi' devreye sokulabilir

Uğur, gelişmekte olan ülkeler için bu rejimi tavsiye ettiğini söyledi

18 Aralık 2021 12:36

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, artan döviz kurlarının Türkiye'nin ekonomi gerçekliğiyle örtüşmediğini belirterek, "Bunun Türkiye’nin ekonomisine değil, aslında Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na bir saldırı olduğunu anlamayan var mı? Ben o anlamayanlardan değilim" diye yazdı.

Kur saldırılarının "tam gaz" devam ettiğini savunan Uğur, "KONTROLLÜ KAMBİYO REJİMİ, parası saldırılara açık olan gelişmekte olan ülkelerin serbest döviz, dalgalı kur sistemini bırakarak döviz alım-satımını devlet eliyle kontrollü olarak artırarak yapması. Amaç, burada para değerini belli seviyede tutmak ve dışa bağımlı maliyet girişlerindeki artışların enflasyona etkisini azaltmak.

Milton Friedman ve Steve Hanke gibi IMF’ci ekonomistler bile gelişmekte olan ülkeler için bu rejimi tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

fuat uğurtürkiye gazetesikontrollü kambiyo rejimikurdövizdalgalı kur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24