Türkiye Gazetesi: Türkiye ve Suriye istihbarat başkanları Bağdat'ta görüşecek

Türkiye gazetesi, Millî İstihbarat Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük’ün Irak’ın başkenti Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Görüşmenin iki ülke arasında ^yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği^ belirtiliyor. Haberde ilk iddianın Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklar tarafından öne sürüldüğü belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

''Emekli Korgeneral Pekin: Yeni bir dönem başlayacak''

"Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Suriye’de iç savaşın çıktığı 2011 yılı ortalarında kopan Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle her iki tarafında maddi manevi büyük kayıpları oldu. Birkaç yıldır Rusya ve İran gibi aracı ülkeler üzerinden yürütülen sürecinde çok fazla bir anlamı kalmadı. Hakan Fidan ile başlayan süreç kesinlikle diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek. Yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin’e göre görüşmesinin en önemli konu başlıkları PKK ve göç meselesi olacak. Bununla birlikte Dera, İdlib gibi Türkiye’yi yakından ilgilendiren bölgeler de bu görüşmede mutlak manada ele alınacak ve yeni bir yol haritası belirlenecek. Pekin “Ayrıca bu süreci Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürütülen olumlu ilişkiler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Bağdat temasını çok daha güçlü adımlar izleyecek” ifadelerine yer verdi. MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük arasındaki görüşme, ABD’nin bölgedeki varlığı ve çekileceği yönünde yapılan açıklamalar açısından da kritik önem taşıyor. Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin en yetkili iki ismi en son 2020 yılı ocak ayında Moskova’da bir araya gelmişti."