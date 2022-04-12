Türkiye gazetesi, "TIR şoförleri ülkeden kaçıyor" başlıklı haberinde TIR şoförlerinin ülkeyi terk ettiğini belirtti.

Haberde, "Pandemi sebebiyle bozulan tedarik zinciri, dünya ticaretini tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle uluslararası taşımacılık sektörü, tır şoförü bulmakta zorluk çekiyor. Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği raporuna göre bütün dünyada TIR şoförü ihtiyacı, geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda. Türkiye’de ise bu açık daha fazla. Çünkü yurt dışından gelen ihtiyacı değerlendiren Türk TIR şoförleri, yüksek maaşlar ile ülkeyi terk ediyor. Dolayısıyla ülke içinde TIR şoförü bulmak gittikçe zorlaşıyor" denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası TIR Şoförleri ve Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan, yaptığı açıklamada, pandemi ile birlikte tır şoförlüğü mesleğinin öneminin arttığını belirterek “Avrupa’da şirketler şoför bulamıyor. Birçok arkadaşımız çalışmak için ülkeyi terk etti. Çünkü 2-3 bin avro arasında maaş alıyorlar. Bu maaşları da Türkiye’deki ailesine yolluyorlar. Çok büyük rakamlar bunlar. Vizesini alan gidiyor. Türkiye’de ise durum vahim. Şirketler, asgari ücret bandından para veriyorlar. Üstelik hiçbir hakkımızı da alamıyoruz” dedi."