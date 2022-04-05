Türkiye gazetesi: Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon yüzde 20'nin altında; sanki savaş bizde!

Türkiye gazetesinin enflasyon haberinde; Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 60'ın üzerine taşıdığı savunularak, "Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor. Sanki savaş bizde" denildi.

"Enflasyona savaş faturası" başlıklı haberde, "Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan petrol ve gıda fiyatları, Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 60'ın üzerine taşıdı. Geçen yılın son çeyreğinden iti- baren TL’de gerçekleşen değer kaybına, emtialardaki dolar bazlı yükseliş de eklendi. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip edinci ülke olarak kayıtlara geçti. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile enflasyon, son açıklanan rakamlara göre yüzde 20'nin altında seyrediyor" denildi.

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon, 20 yılın zirvesini tazeledi. Savaş sebebiyle küresel bazda petrol ve gıda fiyatlarının yükselmesi, içeride enflasyonu daha da tırmandırdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti. Sadece mart ayında da en yüksek artış, yüzde 13,29 ile ulaştırmada yaşandı. Ürün bazında da geçen ay en fazla fiyat artışı, yüzde 32,67 ile motorinde görüldü. Onu benzin, kömür ve kuru soğan izledi. Bu arada tüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da, enerjideki artışın etkileri izlendi. Rafine petrol ürünleri, elektrik ve gaz fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 115'e dayandı. Analistler 'Üretici maliyetlerindeki bu yüksek seviye, bir süre daha tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek. Enflasyonun birkaç ay daha yükseliş trendini sürdürmesi beklenebilir' uyarısında bulunuyor."

TIKLAYIN - 20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi