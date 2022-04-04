20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldi. Böylece enflasyon 20 yılın zirvesine yükseldi. Mart ayında enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 arttı.

Mart ayında üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 9,19 artarken, yıllık bazda yüzde 114,97'ye yükseldi. Böylece ÜFE ve TÜFE arasındaki fark da martta yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,6'ye yükselmişti.

TIKLAYIN: ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142,6'ya yükseldi

Gıda enflasyonu yüzde 70'i aştı

Enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında; yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası olarak kaydedildi.

Aylık bazda en çok artış ulaştırmada

Aylık bazda ise 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller olarak gerçekleşti.