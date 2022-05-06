Türkiye gazetesinin, son dönemin sıkça tartışılan konularından olan "sığınmacıların geri dönüşü" konulu haberinde, "Hükûmeti, artan mülteci sayısından dolayı eleştirenler şimdi ise mültecilerin, harekâtlar sonrasında güvenli bölge hâline gelen Suriye’nin kuzeyine geri gönderilmesi çabalarına karşı çıkıyor" ifadesi kullanıldı.

"Operasyonlar göç dalgasını durdurdu" başlığı ile servis edilen haberde, "Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği harekâtlar bölgeden, Türkiye’ye göç dalgasının sınırlı kalmasını sağlarken, başta muhalefet olmak üzere o günlerde bazı kesimler bu operasyonları eleştirmişti. Gelinen noktada operasyonların ne kadar gerekli olduğu bir defa daha ortaya çıktı" denirken, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı.

Haberde, TSK'nın başlattığı operasyonlar sıralandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Harekâtlar sonucunda TSK, bu bölgeleri DEAŞ ve PKK-PYD/YPG’den temizlerken, yeni göç dalgaları da Türkiye’nin içine ulaşmadan buralarda durduruldu. Güvenli hâle getirilen bölgelere, YPG’nin yerleşmesi ve terör örgütünün kendi alanını oluşturulması da engellendi. Bu operasyonlar sayesinde Suriye’deki demografik yapı da korunmuş oldu. Güvenlik uzmanları 'Türkiye bu adımları atmasaydı, bugün 4 milyon olan Suriyeli mülteci sayısı 10 milyondan fazla olacaktı' değerlendirmelerini yapıyor."