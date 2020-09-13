Türkiye gazetesi: FETÖ, İçişleri Bakanlığı’nda mahrem yapılanma oluşturmuş

Türkiye gazetesi, görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin hazırladığı haberde “İçişleri Bakanlığı’nda bir mahrem yapılanma oluşturulduğunu” öne sürdü. Haberde söz konusu bürokratların darbe girişiminin ardından ihraç edildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31’i kaymakam, 17’si vali yardımcısı ve 10’u hukuk müşaviri olmak üzere toplamda 58 kişinin açığa alındığını, bulunan yeni bilgiler doğrultusunda şüpheli sayısının 159’a çıktığı ifade edildi.

“Darbe girişiminin ardından ihraç edildiler”

Ebru Karatosun imzasıyla yayımlanan haberde özetle şu iddialar yer aldı:

"Soruşturmada, şüphelilerin 2014 sonuna kadar operasyonel hatları kullandığı ve daha sonra mahrem imamlarıyla 15 Temmuz darbe girişimine kadar ankesörden haberleştiği tespit edildi. Başsavcılık, kripto haberleşme programlarını da deşifre etmeye çalışıyor. Şüphelilerin makam telefonlarından bile mahrem imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlendi.

"Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün İçişleri Bakanlığı’nda mahrem yapılanma oluşturduğu kaydedildi"

Soruşturmada ayrıca, kaymakamların dörder ve beşer gruplara ayrıldığı ve grup sorumluları haricinde mülki idare amirlerine genel olarak örgütün kripto haberleşme programı ByLock’un yüklenmediği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey bürokratlardan ve Bakanlıktan sorumlu ayrı bir mahrem yapılanma oluşturduğu kaydedildi. Bu bürokratların darbe girişiminin ardından ihraç edildiği ifade edildi."