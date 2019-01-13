Türkiye gazetesi: Erken yaşta evlenenler için af çıkarılacak

Türkiye gazetesi, “erken yaşta evlilik mağduru” olarak nitelediği bir grup için af getirileceğini öne sürdü. Haberde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in de “erken yaşta evlilik mağdurları” için bir an önce adım atılması gerektiğine yönelik ifadelerine de yer verildi. Gazetenin manşetinden duyurulan haberde “Sırf erken yaşta evlendikleri için ‘tecavüzcü’ yaftası vurulup hapse atılanların mağduriyeti bitiyor” denildi.

Gazetede Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayınlanan haber şöyle:

Büyük çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu ‘erken yaşta evlilik’ mağdurlarına bir seferliğine af getirilmesi yeniden gündeme geliyor. AK Parti’nin, diğer partilerle de uzlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylaması durumunda bu konuda bir yasal değişiklik yapacağı belirtiliyor.

2016 yılında, CHP’li vekillerin de gündeme getirmesiyle, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu erken evliliklerle yönelik af düzenlemesi, kamuoyundan gelen tepkiler ve son anda muhalefetin itiraz etmesi nedeniyle gündemden kaldırılmıştı. Ancak, aradan geçen süre içinde erken yaşta yapılan evlilikler nedeniyle eşleri cezaevinde olan ailelerin mağduriyetleri artarak devam etti. Özellikle Roman vatandaşlarla ilgi dernek ve STK’ların konuyu yeniden siyasi partilerin gündemine taşımaları üzerine de AK Parti’nin bu konuda bir adım atabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi, diğer partilerin de destek vermesi ve Meclis’te bir uzlaşma sağlanması durumunda, erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirecek. Teklifin yasalaşması durumunda, yaklaşık 10 bin kişinin af kapsamına gireceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin yapacağı çalışmanın, Cumhurbaşkanının da onay vermesi durumunda, seçimlerden önce yasalaştırılabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kurmayları, getirilecek düzenlemenin ileriye dönük olarak ‘Erken yaşta evlilikleri özendirici’ bir nitelikte olmayacağını, sadece geriye dönük oluşan mağduriyetlerin bir seferliğine giderilmesi amacını taşıyacağını dile getirdi. Bu mağduriyetler nedeniyle hapiste olanlardan, ‘Evliliklerini resmi olarak devam ettirenler’ af kapsamına alınacak. Af kapsamına girmesi için, taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Bu kriterlerin dışındakiler af kapsamına alınmayacak. Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de geçtiğimiz günlerde erken yaşta evlilik mağdurları ile TBMM’deki basın toplantısında, Cumhurbaşkanına erken yaşta evlenenlerle ilgili de bir an önce adım atması çağrısını yapmıştı. Sertel, “Genç yaşta evlenenlere devlet resmi nikah yapmış, evlilik cüzdanı vermiş, 8-10 sene sonra da eşlerini cezaevlerine yollamış. Onların cezaevlerinde görüşmesine izin veriliyor. Erken yaşta evliliklerle ilgili bizim düşüncemiz denetimli olarak çıkarılsınlar. Şayet serbest kalan kişi, boşanırsa, eşine kötü muamele yaparsa daha ağır bir ceza alsınlar. Hemen hepsi resmi nikahlı ve birbirlerini sevdikleri için de erken yaşta evlenmişler. Sadece kocaları değil aileleri ve çocukları da cezalandırılıyor” görüşünü dile getirmişti.

CHP’li Sertel’in basın toplantısında erken evlilik mağdurları adına konuşan Nagehan Der de “Cezayı yalnızca eşlerimiz değil biz de çocuklarımızla birlikte çekiyoruz. Resmi nikahlı eşlerimize tecavüzcü damgası vuruldu. Madem bu suçtu neden resmi nikâh yapıldı? Biz severek evlendik cezası 8 sene sonra geldi. Binlerce aile, 16 bin çocuk umutla af yasasını bekliyoruz” demişti.