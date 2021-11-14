Türkiye gazetesi: Cumhur İttifakı ortakları asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda çalışıyor

Türkiye gazetesi, Cumhur İttifakı ortaklarının asgari ücretten verginin kaldırılması için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Cevdet Fırat Aydoğmuş imzalı haberde, "Asgari ücretten vergi alınmaması da gündemde. Asgari ücret pazarlığı yaklaşırken, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda çalışıyor. Hâlihazırda brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş. Bu rakam üzerinden ücretten yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 İşsizlik Sigortası primi, yüzde 15 gelir vergisi, yüzde 0,759 oranında da damga vergisi kesiliyor. Kesintiler toplamı ise 751 lira 60 kuruş olarak hesaplanırken, net asgari ücret de 2 bin 825 lira 90 kuruş oluyor. Bu hesaba göre, vergilerin bazılarının veya tamamının kaldırılması durumunda maaşlarda 751 liraya kadar ücret artışı söz konusu olacak." ifadesi kullanıldı.