"İnfazı ertelenen fail iki yıl süreyle denetime tabi tutulacak ve mahkeme tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarından bir denetim görevlisi atanacak. Denetim görevlisi, üç ayda bir mahkemeye rapor verecek. Failin, denetim süresi içinde aile birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediğinin veya eşine ve varsa çocuklarına karşı sorumluluklarına uygun davranmadığının tespit edilmesi, infazın ertelenmesi kararının verildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evliliğin failin kusuruyla sona ermesi durumunda ise cezanın infazına devam edilecek. Yükümlülüklerine uygun hareket edilmesi hâlinde verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacak."