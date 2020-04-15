Türkiye gazetesi, infaz indirimi düzenlemesine son anda konulmak istenen, çocuk istismarcılarına af anlamına gelecek teklifi 'müjde' olarak duyurdu.

Türkiye gazetesi, 'Erken evlilik mağduruna müjde' başlığıyla yayımladığı haberde çocuk istismarcıları için hazırlanan ve af anlamına gelen teklife yer verdi. Cinsel istismar failini 'erken yaşta evlilik mağduru' olarak tanımlayan gazete, "Erken yaşta evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce ailenin beklediği infaz ertelemesi düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Teklif ile, eşler arasındaki yaş farkı 15 yıldan az olan evliliklerde ceza alanların infazlarının ertelenmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, teklifin içeriğini ise, "10 Nisan 2020 tarihi itibariyle mağdur ile failin evlenmiş olması, suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması, mağdurun şikâyetinin bulunmaması, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması, mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla yaş farkının bulunmaması şartlarını taşıyanların infazları ertelenecek" ifadeleriyle paylaştı.

Haberde şu ifadelere de yer verildi: