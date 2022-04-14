Türkiye gazetesi: ABD'de 3 milyon genç baba ocağına döndü, Türkiye’de de tablo farklı değil

Türkiye gazetesi “Bekârın ev dönüşümü” başlıklı bugünkü manşetinde, “son bir yılda fatura ve kira fiyatlarındaki astronomik yükselişle geçim sıkıntısı çeken milyonlarca gencin ya ailelerinin yanına dönmeye başladığını ya da paylaşımlı evlere yöneldiğini” söyledi.

Söz konusu haberde, ABD'deki gençlerin kendilerine ait bir ev almak için mücadele etmek yerine ebeveynleri veya diğer yaşlı akrabalarının yanına taşınmayı seçtiği ifade edilirken; Türkiye’de de 15 bin kişinin ev arkadaşı aradığı, ebeveynlerinin yanına taşınanların yüzde 80'den fazlasının da Z kuşağı oluşturduğu bilgisine yer verildi.

Pew Research'ün yakın tarihli bir anketine dayandırılan habere göre; giderek artan sayıda genç Amerikalı yetişkin, kendilerine ait bir ev almak için mücadele etmek yerine ebeveynleri veya diğer yaşlı akrabalarının yanına taşınmayı seçti. Bu oran son 50 yılda ikiye katlandı. 25 ila 29 yaş arasındaki tüm erkek ve kadınların yaklaşık üçte biri (%31) ebeveynleri ile birlikte yaşıyor. 30-34 yaşları arasındakilerin beşte birden fazlası (%22) genellikle ebeveynleri olmak üzere başka bir nesille birlikte yaşıyor.

Türkiye’de de son bir yılda gayrimenkul fiyatlarındaki anormal artışların evlenecek yaşlardaki gençlerin aileleriyle birlikte yaşamayı planlarında artışa neden olduğu belirtildi. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatlarının yüzde 40-50 oranında yükseldiğini bazı büyükşehirlerde bu oranın yüzde 100’e kadar çıktığına dikkat çekti.